Вывод из запоя на дому в Химках

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Зависимость от алкоголя возникает незаметно и быстро укрепляется. Алкозависимые склонны отрицать проблему, что становится препятствием к лечению.

Когда родственники замечают, что периоды трезвости у их близкого сокращаются, а к спиртному тянет все сильнее, они способны ему помочь. Первым шагом может стать выведение из запоя на дому. При сильном опьянении, неадекватном поведении, абстинентном синдроме срочные меры возвращают человека в трезвое состояние и предупреждают серьезные проблемы со здоровьем.

Профессиональная помощь при запое

При алкогольной зависимости организм подвергается разрушительному действию спиртного. Страдает печень, мозг, не справляются почки, чрезмерную нагрузку испытывает сердце.

Самое страшное, что остановить увлечение спиртным самому очень тяжело. И чем дальше запущен процесс, тем сложнее бороться с последствиями.

Самостоятельная помощь при запое на дому не представляется возможной. Необходим врач-нарколог, который сможет оценить состояние пациента, грамотно провести детоксикацию, назначить лечение.

Срочный вызов

Вызов нарколога на дом для вывода из запоя

Когда вы вызываете нарколога на дом для вывода из запоя, врач приезжает и первым делом осматривает пациента.

Проводит осмотр кожных покровов.

Проверяет пульс.

Измеряет температуру и давление.

Берет кровь на экспресс-анализ.

Снимает ЭКГ.

Не менее важно собрать анамнез. Врач опрашивает пациента или родственников. Требуется узнать возраст, наличие хронических заболеваний, выяснить продолжительность запоя, употребляемые напитки, наличие аллергии на какие-либо лекарственные препараты. После этого назначается терапия.

В клинике «Байкал» доступен срочный вывод из запоя на дому круглосуточно. Звоните в любое время, и врач приедет по вашему адресу. Причем сделает это конфиденциально: на обычной машине, не привлекая внимание соседей.

Прокапать от запоя на дому – инфузионная терапия

После осмотра врач ставит капельницу. Прокапать от запоя необходимо для детоксикации организма. Капельница – наиболее эффективный метод по сравнению, например, с таблетками. Препараты в растворах попадают прямо в кровь и начинают работать сразу.

Капельницы действуют на организм следующим образом:

улучшают свойства крови;

восстанавливают водно-электролитный баланс;

снижают содержание этанола в крови;

нормализуют кислотно-щелочной баланс.

Обычно используют растворы глюкозы, аскорбиновой и никотиновой кислот, инсулина. Иногда для вывода из запоя на дому дополнительно вводят препарат метадоксил – он ускоряет детоксикацию.

Без инфузионной терапии не обойтись, если степень интоксикации тяжелая, и состояние пациента близко к алкогольной коме. Все время, пока происходит вывод из запоя на дому, врач находится рядом и следит за состоянием больного. При необходимости корректирует состав капельницы.

Когда терапия закончена, нарколог проверяет состояние пациента. Если оно стабилизировалось, оставляет таблетки и подробно описывает схему приема.

После капельницы больному становится лучше. Проходят такие симптомы, как головокружение, сердцебиение, потеря координации движений, тошнота. Восстанавливается ясность мышления, четкость речи, память.

Капельница назначается не разово. Точное количество устанавливает врач по состоянию больного. В среднем лечение запоя на дому на дому занимает от 3 до 5 дней. Капельницы приходит и ставит медсестра.

Важно! Инфузионная терапия и прием назначенных препаратов, седативных направлены на улучшение физического и психического состояния пациента. Но прерывание запоев на дому не является панацеей при зависимости. Важно осознать серьезность проблемы и как можно скорее начать полноценное комплексное лечение. Если не предпринять никаких мер, то запой с большой вероятностью повторится. Лучше предупредить проблему и вовремя начать лечить алкогольную зависимость.

Срочный вывод из запоя на дому круглосуточно

Наша клиника работает 24/7. Вне зависимости от дня недели и времени суток мобильная бригада специалистов приезжает в течение часа с оформления заявки. Срочное выведение из запоя на дому актуально, если пациент должен вскоре присутствовать на работе, учебе, заседании или конференции, важной встрече. Своевременная детоксикация организма позволяет успеть по делам и сберечь репутацию.

Стоимость вывода из запоя на дому в Химках

При вызове нарколога цены на выведение из запоя на дому в Химках рассчитываются персонально. Стоимость зависит от длительности терапии, количества посещений врача, назначенных препаратов.

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